所有小朋友齊聚北路里社區，現場揮毫寫下對獨居長輩的祝福。(吳建輝攝)

8歲的曾柏筌說，寫書法很好玩，可以將親手寫的書法送給長輩，他很開心。(吳建輝攝)

10歲的張晉綱與8歲的張晉愷說，因為字很醜媽媽讓他們來寫書法，因此練就一手好字，希望送給長輩的春聯，能讓長輩感到幸福。(吳建輝攝)

春節即將倒數，許多民眾開始採購年菜，準備返家過年，但許多獨居長輩，只能面對空蕩蕩的房子，彰化田中書法家葉馨鎂老師，22日帶著書法班的小朋友，到社區寫書法，借助華山基金會的力量，將創意年曆贈送給華山基金會在田中、社頭、溪州等共208位服務的獨居長輩，陪伴他喜迎金牛年。

所有小朋友齊聚北路里社區，現場揮毫寫下對獨居長輩的祝福，8歲的曾柏筌說，寫書法很好玩，可以將親手寫的書法送給長輩，他很開心；加拿大混血兄弟檔，10歲的張晉綱與8歲的張晉愷說，因為字很醜媽媽讓他們來寫書法，因此練就一手好字，希望送給長輩的春聯，能讓長輩感到幸福。

葉馨鎂表示，總共出動62位學生，最小的年僅6歲，一共寫了208份春聯，要送給獨居長輩，用學生平常所學的藝術，化做愛心，來關懷獨居老人，學生也發揮創意，除了寫下牛年吉祥話之外，也畫了可愛了小牛，希望陪伴長輩度過新年牛年。

華山基金會田中站站長李翠婷表示，獨居長輩，都是孤拎拎一人，家中也都是空蕩蕩的，感謝葉老師帶領這麼多學生，來共襄盛舉，藉由他們手寫的溫暖，傳遞到獨居長輩家中，感謝各界對於獨居長輩的關懷，讓他們能夠開心迎新年。

(中時 )