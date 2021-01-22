學測今早登場第一科考英文科，今年考生加強關注時事議題，許多補習班也在考前叮嚀同學加強萊豬和新冠肺炎的英文單字，但今年出題卻出乎考生預料，時事題占比相當少，萊豬、新冠都沒考，讓考生相當訝異，不過作答時間還算是充裕。

就讀成功高中二類組的黃浩軒表示，今年英文考科算是鑑別度高，時事題真的很少，印象比較深刻的是生質能源，比較接近時事，但其他部分，閱讀測驗中都沒有出現。

黃浩軒說，作文的部分是看圖說故事，有一群人在踐踏草皮，然後說出自己的看法，題目算是好發揮。

在建國中學試場考試的石碇高中學生蘇乃瑜驚訝的說，考前都在複習時事題，但都沒有出現，今年的考題考很多同義詞，要花一點時間去思考。

蘇乃瑜表示，今年的考題較多專有名詞，印象深刻的是，考題出現一種植物的果實；作文的部分，看圖說故事比較好發揮，蘇描述，「自己寫圖片中的人物無視告示牌踩踏花園，對環境很不好。」

(中時 )