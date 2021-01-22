秦舒培成功收服浪子陳冠希並誕下一女Alaia，近日在社群曬出一張比基尼，讓陳冠希留下火辣的表情符號，放閃意味十足，這位國際超模遇到陳冠希前有過一段婚姻在2016年離婚。

秦舒培20日在instagram社群媒體上曬出一張比基尼照片，照片中秦舒培穿著黑色比基尼戴上太陽眼鏡，秀出玲瓏有致的好身材，她的小麥色讓身材看起來更纖細，完全看不出秦舒培在2017年為陳冠希誕下一女Alaia，曬出火辣照片後也引來老公留言，陳冠希留下火辣的表情符號直接在社群放閃，而其好友超模雎晓雯也留下「絕了」，似乎證實了秦舒培的好身材。

小陳冠希10歲的秦舒培受過模特兒訓練，對於維持身材是以跑步及控制飲食方式，身為國際超模特她，有著超有個性的國際臉蛋，也因而能收服浪子陳冠希，讓這位浪子在婚後能收歛火爆脾氣，時常在社群曬一家三口溫馨畫面。

秦舒培在2012年和華誼兄弟的董事總經理趙磊結婚，2016年雙方離婚時男方還控秦舒培與陳冠希的曖昧情是出軌?秦舒培則否認寫下「你(趙磊)女朋友穿我(秦舒培)衣服及拿包包，難怪東西不願意還給我，我(秦舒培)和趙先生已經協議離婚了！」離婚後與陳冠希發展戀情，也不介意陳冠希曾和阿嬌、陳文媛、張柏芝、洪文安、楊永明、Cammi等戀情。

(中時新聞網)