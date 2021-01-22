台北市學生人數最多的石牌國小，21日傳出教室外牆如學童的頭一般大小的水泥石塊崩落滿地，幸好無人受到波及，不過這樣的景像嚇壞不少路過民眾，市議員汪志冰表示，校舍老舊加上近日天氣變化大，可能是熱脹冷縮造成牆面龜裂，要求北市教育局立即搶修補強。
石牌國小教室外牆昨天下午突然有巨大水泥石塊崩落滿地，汪志冰今前往現勘指出，所幸昨天是學校休業式，學生已經放學，但萬一石塊掉落時剛好在放學時段，後果恐無法想像。
汪志冰說，該校歷史近百年，校舍極為老舊加上近日溫度變化大，可能是牆面建物熱脹冷縮造成危險，她要求教育局應立即搶修補強，避免開學後學生仍有潛在危機。
對此，教育局副局長陳素慧指出，事發第一時間已在石塊崩落處拉起警戒線，今早已邀集外聘專家、土木技工前往檢視，若需要補強將採專案補助。
陳素慧說，校安事件各校都會隨時回報，目前僅有石牌國小發生牆面崩落情況。
(中時 )
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