台積電有護國神山的美譽，近一兩年股價持續高漲，不斷創下歷史新高。一名網友好奇表示，台積電以前就算是穩定的績優股了，不解為何股價最近兩年才暴衝，貼文曝光後，不少網友則紛紛點出關鍵「時空背景不同，過去曾是對手的，現在都不是對手了。」

原PO今（22）日於PTT八卦板發文以「台積電領先業界幾十年為何現在才井噴」為題，他表示，從小就聽到台積電各種豐功偉業，且一直保持世界最先進的製程優勢，但台積電以前丁多算是穩定的績優股，明明當業界楷模已有十幾年了，不解為何近一兩年股價直飛衝天？

對此，有不少網友熱情回覆，認為時空背景已不同，過去台積電落後intel，後來還有三星追上來，再加上許多資產逐漸泡沫化，台積電就默默地向前，估計是2016年才開始超車，且三奈米製程是這一年內的事情，台積電在晶圓代工市佔就高達50%以上，過去也用不到如此先進的製程。

另外，有網友彙整各網友的意見後指出關鍵點表示，台積電與艾司摩爾合作後，才是真的領先，除此之外，高良率也是其中一個原因，畢竟現在能玩得起高階晶圓的也沒幾家，以前曾經是對手的，現在連對手都不是了，根本就看不到台積電的車尾燈。

(中時新聞網)