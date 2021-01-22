交通部22日表示，近期國際海運市場受此波疫情影響出現巨大變化，不僅貨櫃運輸因全球消費型態改變造成需求暴增，衍生之缺工問題更造成港口塞港、船期延誤，以及貨櫃周轉率下降等現象，部長林佳龍部長2020年11月已先責成航港局密切關注積極因應，並請政次王國材召集航政司、航港局等相關單位研商因應對策。

交通部指出，針對缺櫃問題，由王國材召開因應對策研商會議，以及航港局長葉協隆主持2次國際海運平穩工作小組會議，密集與相關產業公協會及國籍航商檢討，目前已採取4大因應措施協助我國業者穩定進出口作業。

第一，由航港局出面，邀集經濟部及農委會等相關單位跨部會成立「國際海運平穩工作小組」，跨部會專案協調。

第二，透過產業公協會彙整盤點急需出口的商品需求，在「國輪挺國貨」原則下，積極協調國籍航商（陽明、長榮、萬海、德翔）依需求調度船舶與艙位，針對熱門航線，增開加班船及增加艙位供給，協助商品順利出口，並加速新船投運期程，以提供更充足的運能。

第三，由台灣港務公司強化我國各國際商港的船席調度與作業效率，穩固船期及加速貨品裝卸，並由航港局協調部分業者調整貨品包裝與運送方式，改以散雜貨輪載運。

第四，航港局特別在官網設置「國際海運運輸平穩專區」，將加船、加班、加艙、船期、運價趨勢及諮詢窗口等資訊公開，且每週更新。

交通部特別提到，該專區也附上專門諮詢窗口，由航港局北、中、南、東部的「航務中心監理科」，各派一名專人專門接聽電話，業者有需求可即時致電反應，等於是缺船、缺櫃，有交通部來幫忙協調找船、找櫃！交通部航港局「國際海運運輸平穩專區」，網址為：https://reurl.cc/3NajRM

交通部也提到，部分產業工會已在19日的工作小組會議時回報，由於航商已有加開船班，近兩週艙位已有紓解，顯示相關措施已具初步成效。

交通部強調，仍將持續關注因應海運市場的供需問題，近期航港局並將針對業者反映的危險品、特殊規格機械設備，以及民生大宗物資，協調貨櫃及散裝航商協助運送，全力協助國內產業度過全球缺艙缺櫃難關，確保我國進出口作業順暢，維持臺灣國際貿易競爭力與經濟成長動能。

(工商 )