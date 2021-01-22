聯發科(2454)2020年挾天時地利人和，成功拿下大陸市場最大的智慧手機處理器廠商，市占率衝上31.7%，2021年在更積極的產品布局下，成長空間仍可期，聯發科呈現目標也訂在大陸市場40%的市占率。

根據CINNO Research統計資料，2020年大陸市場智慧手機處理器出貨量為3.07億顆，相對2019年下滑20.8%，高通在大陸智慧手機市場的出貨量年衰退高達48.1%，海思受到美國制裁等因素影響，下半年出貨量受挫，年萎縮17.5%，而聯發科(2454)、蘋果則趁勢崛起，下半年聯發科市場份額呈現爆發式增長、成長到31.7%，首次成為大陸市場最大的智慧手機處理器廠商。

聯發科成功突圍，天璣800、天璣720兩大中端平台功不可沒，其中天璣800市場份額甚至超過麒麟820，成為僅次於驍龍765G的中端5G方案。而聯發科出貨量增長也離不開大陸國產四大品牌的支持。

CINNO Research資料顯示，2020年華為、OPPO、vivo以及小米四大品牌賣出的5G終端中，採用聯發科5G方案比重高達22.6%。整合能力較強的四大品牌在2020年分別不同程度地提高了聯發科平台的採購量，這其中既有聯發科中端平台出色的表現，同時不可否認的是，美國對華為和海思的一系列制裁動作也迫使各大廠商希望尋求更加多樣化和穩定可靠的供應來源。

2020年是5G元年，回顧大陸智慧手機處理器市場變化，市場格局已從4G時代高通一家獨大局面，到2020年逐步發展成海思、高通、聯發科三足鼎立格局，儘管海思遭受美國制裁，市場份額預計將大幅萎縮，但聯發科已從中端市場發力後重新崛起，再度進軍高端市場；蘋果憑藉高通基帶，終於獲得5G時代入場券；此外，三星Exynos也借5G東風，重新在大陸市場站起來，整體來說，大陸智慧手機處理器市場迎來的是一個競爭更加激烈的2021年。

聯發科日前也端出最新旗艦5G SoC，即天璣1200、天璣1100，直接劍指大陸更高階的市場，天璣1200搭載八核CPU，含一顆3GHz超大核Arm Cortex-A78以發揮極致性能，三顆Arm Cortex-A78大核、四顆Arm Cortex-A55能效核；天璣1100則有九核GPU、六核聯發科APU 3.0。設計為八核CPU，含四顆2.6GHz Arm Cortex-A78核心、四顆Arm Cortex-A55能效核，配九核Arm Mali-G77 GPU，兩者均採台積電(2330)6奈米製程。天璣1200因設計與製程更佳，在多媒體、影像品質、遊戲等均表現較優，散熱與節能尤其突出。天璣新系列將普遍被OPPO、Vivo、小米採用，不僅如此，榮耀下半年新品也將可望採聯發科的新SoC。

聯發科預計2021年全球5G智慧型手機出貨量超過5億支，對照台積電先前所稱5G智慧型手機滲透率達35%以上，因聯發科產品陣容堅強、供應鏈支援較佳，預估其5G SoC市占率將超過三成，出貨1.5億顆以上。法人預估，目前晶圓代工產能緊繃，預期聯發科單價將上揚，且來自競爭者的價格壓力不大，隨產品組合轉佳、營運槓桿浮現，預期營業利益率走揚。

聯發科預計在1月27日舉辦線上法人說明會，預計將由執行長蔡力行、財務長顧大為主持，屆時將公布去年第四季、2020年全年財報，也會對於第一季提出財測，針對5G產品布局、非行動晶片領域的發展，也會再提出更詳盡的說明。

(時報資訊)