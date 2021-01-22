美國標普500及那斯達克指數周四收盤續創高，但亞股周五普跌。台股受英特爾委外釋單規畫不如市場預期積極，加權指數在台積電(2330)挫跌下以大跌168.88點的15984.89點開出，呈現在盤下震盪盤整態勢。中小型股的櫃買指數則開高穩揚，表現明顯強勢。

截至11點半，加權指數下跌112.22點、為16041.55點，成交量估增加至逾4000億元。櫃買指數以開高0.09點的184.32點開出，盤中最高上漲3.7點至187.93點，截至11點半上漲2.84點、為187.07點，成交量估增加至近900億元。

盤面各類股普跌，但跌勢均維持在1％內，成交量較大的電子股下跌約0.6％，營建、水泥、造紙分跌0.7～1％表現較弱，金融股小跌約0.2％。近期修正已多的航運股回神反彈逾3％獨強，食品及電器電纜股漲逾0.5％，其他及橡膠股亦小漲。

權值股方面亦漲跌互見，近期表現疲弱的股王大立光(3008)回神強彈逾4％，聯電(2303)同步開高勁揚逾3.5％，鴻海(2317)亦放量勁揚逾2.5％。統一(1216)漲近1％、富邦金(2881)漲逾0.4％，台化(1326)、中華電(2412)亦力守紅盤。

不過，台積電與台達電(2308)雙雙挫跌逾2％，聯發科(2454)與台塑化(6505)同步挫跌逾1.5％，台塑(1301)跌逾1％，台灣大(3045)及南亞(1303)亦跌逾0.5％，表現相對較弱。國泰金(2882)、兆豐金(2886)、中信金(2891)等金融權值股則小跌約0.2％。

分析師指出，台股在守穩各期均線及權值股強攻帶動下，昨日一舉攻上萬六關卡續創新高。不過，短線雖維持偏多泰式，但日指標修正形成指標背離、均線乖離持續擴大，盤勢高檔震盪機率仍高，操作上須謹慎追高風險。

在外資買賣超互見、內資輪動操作下，分析師認為台股仍維持短多格局，但年前常有大戶回收資金的市場賣壓出現，須提防高檔震盪幅度加劇。操作策略上，短線逢低可聚焦電子權值股搭配強勢題材、業績類股，避開法人賣超、高檔線型偏空股。

(時報資訊)