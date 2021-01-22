兆豐金(2886)旗下兆豐銀行宣布，將於1月31日封館昇恆昌內湖旗艦店，舉辦「年年不忘小年夜」包場活動，開放所有兆豐持卡人入場血拚，當日兆豐卡友不僅能獨享免稅品購物滿額12%回饋無上限，全館累積刷滿3萬元再送900元刷卡金、滿6萬元送1800元、滿12萬元更可送到3600元，指定卡還能再享95折優惠，包括頂級卡、利多卡、雙幣卡及Mega One全都適用，現場還會邀來全台年貨名店，並舉辦特色主題市集及品酩會，讓卡友能盡情血拚、解放消費戰鬥力，體驗最嗨的封館購物祭。

除了兆豐銀行為卡友祭出的各類刷卡回饋，昇恆昌也同步加碼，全館單筆消費滿8,888元可獲刮刮卡一張，有機會刮中8,888元購物金；指定攤位單筆滿1萬元就送年貨名店好禮；全館刷滿100萬元還能獲贈999黃金金幣。

除了1月31日的封館活動，兆豐銀行也推出活動期間長達月餘的全館滿額回饋，即日起至3月7日，只要在昇恆昌刷兆豐卡滿2萬元就送400元刷卡金、滿5萬元送1千元、滿8萬元送2千元，倘若再搭配1月31日封館滿額贈，兩者優惠合併後，最高刷12萬元就能獲得5,600元回饋，相當優惠；其他銀行如國泰世華、玉山以及聯邦，也都有推出回饋率約2%的滿額贈。

除了昇恆昌，2月底前至全台采盟免稅店刷兆豐卡最高還能享有3%回饋，單筆刷2萬元送500元、滿4萬元送1千元、滿8萬元則可獲得2,400元刷卡金，民眾只要至官網完成登錄即可讓回饋入袋。疫情下逆轉商機，免稅店轉攻國內消費，兆豐也搭順風車搶卡友心占及市占率。

(時報資訊)