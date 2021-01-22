台灣新冠肺炎疫情升溫，連江縣政府要求公務員「盡量減少」赴台，連江縣長劉增應則透過臉書表示，在桃園的馬祖人比在馬祖本地鄉親還多，連江與桃園的淵源也很深，又是姊妹縣市，過去一直交流頻繁，相信在中央疫情指揮中心的調度與桃園市長鄭文燦領導下，一定能突破這個疫情難關。

劉增應說，謝謝醫護人員站在第一線守護台灣人民，桃園市長鄭文燦自上任來，從各方面交流協助，等到疫情爆發後，更是協助解決返國馬祖鄉親留台無居家檢疫問題，一直強化兩縣市情誼，跨海傳遞溫馨支持，都讓縣府團隊非常感謝。

連江縣長劉增應則透過臉書表示，在桃園的馬祖人比在馬祖本地鄉親還多，連江與桃園的淵源也很深，又是姊妹縣市，過去一直交流頻繁。（摘自劉增應臉書）

劉增應強調，全國團結一心，大家共同防疫，當前新冠疫情再次升溫，桃園提升防疫等級，相信在中央疫情指揮中心的調度與鄭文燦市長領導下，一定能突破這個疫情難關，桃園加油，馬祖相挺。

劉增應也提醒，馬祖鄉親落實防疫新生活，出入公共場所，請務必佩戴口罩，並應落實勤洗手、咳嗽禮節等個人衛生習慣，同心協力共同對抗疫情。

(中時 )