2021年首場大滿貫澳洲網球公開賽將於2月8日展開，今年大會因應疫情祭出嚴格防疫規定，但今天卻傳出西班牙女將巴多薩（Paula Badosa）確診消息，是澳網首位確診的球員，引發各界關注。

大會規定球員必須至新加坡、杜拜、洛杉磯等3地指定地點搭乘包機飛往墨爾本，並接受14天隔離，而在採檢連續2次陰性後，球員每日可至指定球場進行最多5小時的訓練。

但卻陸續傳出飛往墨爾本的包機上有人員染疫的消息，雖然確診人員都非球員，但也影響到該班機上球員，他們無法外出進行訓練，只能待在防疫旅館進行隔離。

根據外媒報導，巴多薩是搭乘由杜拜起飛的包機飛往墨爾本，該班機上有人員確診，而她在隔離第7天時檢測為陽性，昨晚在推特上自曝自己確診的消息。

「我有一個壞消息，今天我收到了COVID-19檢測結果，我感覺不舒服且有一些症狀，但我會配合醫師盡快恢復健康。」巴多薩還表示，自己已被帶到另一家飯店進行自我隔離與監控，「謝謝你們的支持，我會強勢回歸的。」

巴多薩是本次澳網參賽名單上首位被檢測出陽性的球員，而之前像是英國名將A.莫瑞（Andy Murray）、美國女將琪絲都在出發前發現確診。

(中時 )