民進黨桃園市議員王浩宇罷免案通過，無黨籍市議員黃捷罷免案將於2月6日投票。黃表示，「罷免」的精神不該是藍綠對決與仇恨報復，盼各界思考「罷免的正當性在哪裡？」對於議員這份工作她問心無愧，任內也為鳳山爭取許多建設，若選民認同「進步力量」，就請在2月6日這天出來投下反對罷免票，陪她一起度過難關。

黃捷昨日（21）接受《放言》專訪表示，「罷免」應該是比一般選舉還要更高的一種精神，因為罷免的本質，當為思考「這位民意代表是否適任」，而非當做是一場「藍綠的對決」，就像那些支持「罷韓」的民眾，他們並不會特別強調自己的政黨屬性，而是秉持「韓國瑜哪裡做得好與不好」而去罷免。

面對罷免案如火如荼進行，黃捷坦言，唯有把自己該做的事情做得更好，才能來接受檢驗，所以自己與團隊規劃，把平常工作的強度開到最高；並呼籲各界在看待她的罷免案時，必須去思考：「罷免的正當性在哪裡？」若只用一種「黨派意識」的眼光去看待會很可惜，因為那就變成只是一個選舉操作而已。

談到自己被罷免，黃捷直言：「我其實是滿問心無愧的！就是覺得說，我沒有愧對這份工作，而且每天眼睛張開就是開始想說，我們選區還有什麼事情要再更努力，然後要做得更好、更幫忙？然後趕快想還有哪些案子沒有處理？」黃舉例，像高雄各種污染非常嚴重，光她選區的鳳山溪就新增了好幾個水質監測站，還有機車族的各項權益，都是她一個路口、一個路口去會勘做起來的，過程真的都很辛苦，甚至有好幾個路口就會勘了5、6次，花了一整年的努力，政府才願意做一點點的退讓。

在罷免投票的倒數時刻，黃捷向鳳山選民喊話，若大家認同她過去2年為鳳山的努力，可以在2月6日這天出來投票；黃打趣道：「全台灣只有鳳山人那一天可以投票，就真的不投很可惜！」黃強調，如選民認為進步力量該被留下來，「希望大家可以陪我度過這個難關」，讓大家一起讓鳳山與高雄更進步。

(中時新聞網)