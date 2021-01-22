微風新春開運福袋，今年共推出近600份，獎項總價值超過百萬元，昨（21日）上午9時開賣，會員火速瘋搶，40分鐘內全數售罄，今年首次線上預購，讓會員以微風錢包Breeze Pay至線上享樂券專區預購福袋，每份950元，價值超過3000元，較往年1000元便宜，2月12日大年初一10時30分至13時領取。
這次各館福袋販售數量不一，微風廣場120份、微風南京66份、微風信義120份、微風松高66份、微風南山200份，若以各館頭獎來看，微風南京、微風松高都是66份，也就是只要贏過65人就可獲得大獎。
這次大獎包含各館皆有1台Gogoro，以及特別為牛年推出的紀念款9999黃金牛，超值好禮還有3C家電SAMSUNG電視、HUAWEI筆電、頂級飯店住宿券、米其林餐廳餐飲券、精品超市進口水果禮盒，及精品配件香氛等，獎項總價值超過百萬元。
此外，微風廣場及微風南京還加碼，凡於該館完成福袋兌領即可獲得福袋加碼抽獎券1張，微風廣場將抽出1台市價7萬8000元的JOHNSON按摩椅；微風南京將抽出1台市價4萬6800元的TOKUYO按摩椅。
(中時 )
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