北部某國小6年級男童小強（化名）疑因太過早熟，連2度誘騙學弟到廁所性侵逞慾，家長怒控學校不但封鎖消息，反要求學生上廁所不要落單，直到日前一封給學校委員的信件曝光，霸凌性侵案件才被揭發；該校與教育局回應，封鎖消息絕非包庇，而是考量國小生心靈壓力承受程度，以安全宣導代替會比較適宜，此外小強請假到學期末，已安排心理輔導諮商師全力協助。

據了解，小強原就讀其他縣市的學校，因私人原因5年級下學期轉學至北部某校，個性活潑早熟、反應機靈，有著三寸不爛之舌，專教低年級學弟「下手」。去年12月9日放學後，小強以話術誘騙校內一對1年級兄弟檔，到社區公園公廁對其中一人性侵得逞，另一人嚇壞破門求救，家長氣瘋要求校內加強管控，校方也召開性平會心理輔導。

不料事隔短短1個月，今年1月間小強又趁著課後輔導時，到2年級某班誆騙老師「教務處外找」，將一名資源班的小2男童騙出班級，拖進廁所意圖猥褻，老師察覺有異即時到場查看，當場人贓俱獲。

該校校長解釋，事發後封鎖消息並非包庇，而是因為所有學生都是學校的孩子，國小生心靈承受程度脆弱，對於性徵等事情也尚不清楚，通盤考量下，校方認為做好安全宣導、提醒學生上廁所不要落單、在廁所遇到緊急危險立即求救等，對於國小生而言會比較適當。

該校所屬教育局坦言，學校去年12月接獲疑似性平事件後，立即啟動相關通報，並針對個案學生展開調查及輔導，為集會宣導性平教育及安全通報，12月22日召開性平會議討論後續作為；今年1月7日再次發生性平事件，2案為同一名學生，校方已針對該生所發生性平事件召開個案會議，討論各處室分工及輔導策略。

教育局說明，針對犯案學生，學校已安排專業輔導人員及心理師諮商輔導，並陪同接受專業治療，另請專業社工師至家中了解並協助家長運用管教策略；針對受害學生，會請專輔老師輔導諮商協助心理復健、每日陪伴被行為孩子放學等待家長，提供相關經費協助後續專業心理治療，並引進校外社工協助家長因應。

(中時 )