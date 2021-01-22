美國新屋開工率2020年第4季回升到2007年水準，顯示美國房市非常熱絡，鑽全(1527)去年12月營收衝上4億元之上，站上年度高峰。法人指出，由於客戶庫存水位低，加上海運運輸影響，手上訂單全滿，訂單能見度到今年第2季，2021年獲利可望轉正成長，結束連續兩年衰退情況。

鑽全去年第2季後客戶訂單陸續回溫，8月起營收轉正成長，9月後更呈現雙位數增加，12月衝上4.03億元，年增30.9％，2020年營收35.89億元，年增3.6％。在產品組合方面，氣動釘槍57％、車用工具21％、自行車前叉10％。因美國房市熱絡，氣動釘槍營收年成長18％。

法人認為，氣動釘槍及自行車前叉OEM零件隨著北美客戶需求增加，強勁訂單動能可望延續到今年上半年。車用氣動工具業務去年第4季出貨開始回溫，目前持續攀升中，除了車用業務外，其他兩條生產線產能相當滿。

由於北美客戶庫存低，加上海運缺櫃等因素影響，美國零售客戶要求將存貨水位提升至最高三個月，讓公司訂單能見度已經到今年第2季。

鑽全股價近期回檔修正後，今天盤中上漲4％。由於需求熱絡，法人看好今年獲利雙位數成長。

(時報資訊)