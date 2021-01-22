日本下周即將進入超級財報時期，市場為了避免踩到地雷，故先獲利下車，再加上日本最新經濟數據欠佳，22日日股表現失準，退守前一個交易日所攻下的歷史新高點。日經225指數早盤收28,646.99點，下跌109.87點，跌幅0.38%。東證股價指數早盤暫收1,857.15點，下跌3.49點，跌幅0.19%。
大和證券（Daiwa Securities）表示，日股下跌主因美股創新高，謹慎投資人先獲利了解所致。還有，日本即將進入企業密集公布財報階段，導致進場前選擇先停看聽。
隔夜美股中，美國新任總統拜登的擴大紓困方案，推升標普500與那斯達克雙雙又創下歷史新高。
英國泰晤士報指稱，日本政府已片面認為東京奧運會，會疫情被迫取消，導致前一日漲幅超過5％的廣告業者電通集團（Dentsu），因此下跌2.97％。同時，博報堂DY控股 (Hakuhodo DY Holdings)也下跌2.38％。
日本製鐵（Nippon Steel）下跌3.07％，因該公司曾表示要增加公開收購東京製鋼(Tokyo Rope)的持股部位。 。
資生堂（Shiseido）上漲3.99％，成為早盤漲幅最大一檔。據悉，目前資生堂正在商談欲將其洗髮精與護膚等保潔業務，出售給CVC Capital Partners。同時，同業花王(Kao)也上漲1.04％。
至於晶片相關族群表現不俗，Nikon上漲3.27％，夏普（Sharp）也漲3.9％。
(時報資訊)
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