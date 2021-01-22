攝護腺癌在台灣男性癌症中排名第5名，童綜合醫院去年進行為期5個月「守護爸爸的健康」攝護腺免費篩檢活動，21場次遍及台中、彰化、苗栗與嘉義等地，共近2千名男性接受篩檢，發現PSA有異常指數約100多位，並安排進一步檢查，以利即早治療。

苗栗縣卓蘭鎮衛生所進行的PSA免費篩檢，是由當地婦女會號召舉辦，用以太太愛護先生的角度來鼓勵男性民眾進行篩檢，因此半天的篩檢數就有約200人到場進行篩檢服務，是年度篩檢場次中人數最多的一場。

童綜合醫院團隊進行攝護腺免費篩檢服務，近2千名男性抽血檢查，發現5％異常。（王文吉攝）

2020年由卓蘭婦女會號召結合童醫院舉辦免費PSA篩檢活動大合照。（童綜合醫院提供／王文吉台中傳真）

卓蘭衛生所主任吳昀貞表示，考量山城男性攝護腺健康問題，得知童綜合醫院提供符合資格的男性民眾進行免費攝護腺篩檢PSA抽血檢查，特別結合卓蘭鎮婦女會共同舉辦活動，婦女會理事長徐儷育大力支持，還贈送接受篩檢的民眾餐盒與計步器。

童綜合醫院副院長歐宴泉表示，2020年的「守護爸爸的健康」攝護腺免費篩檢活動，共進行21場次，提供近2千名男性抽血檢查，PSA有異常指數的約100多位，並通知這些指數異常的民眾到醫院進一步檢查，以利即早治療。

歐宴泉指出，攝護腺癌在台灣男性癌症中排名第5名，2018年新診斷個案為6644人，攝護腺癌的發生率是子宮頸癌的4.64倍。攝護腺癌發生率有逐年增加趨勢，好發於50歲以上男性。

歐宴泉表示，早期攝護腺癌病人絕大部分沒有任何症狀，只有儘早檢查儘早治療，才能夠獲得較好的預後效果。呼籲50歲以上的男性，或有攝護腺家族史之40歲以上男性需每年進行1次之PSA檢查。

(中時 )