多名港區全國人大代表、全國政協委員，今早在香港會議展覽中心集合，獲安排乘坐巴士到深圳接種新冠肺炎疫苗，參與的包括全個政協委員高永文、曾偉雄、林大輝等。

香港電台報導，高永文被問到可知將獲安排接種哪款疫苗，他表示不是自己決定，但對疫苗有充分信心。

(中時 )