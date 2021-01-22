多名港區人大政協乘車赴深圳接種新冠疫苗 12:212021/01/22 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 圖／新華社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 多名港區全國人大代表、全國政協委員，今早在香港會議展覽中心集合，獲安排乘坐巴士到深圳接種新冠肺炎疫苗，參與的包括全個政協委員高永文、曾偉雄、林大輝等。 香港電台報導，高永文被問到可知將獲安排接種哪款疫苗，他表示不是自己決定，但對疫苗有充分信心。 北京台胞開打新冠疫苗 北京助港興建負壓隔離醫院落成 (中時 ) #接種 #高永 #港區 #多名 #疫苗 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際金融》歐企處獲利十字路口 市場能見度低 09:102021/01/22 財經 疫苗外交 北京先發制美 04:102021/01/22 焦點新聞 榮耀新機今上市 搭載聯發科晶片 04:102021/01/22 財經要聞 出口好轉 日銀上修經濟成長預測 04:102021/01/22 全球財經 拜登時代 醫療生技股擁光環 04:102021/01/22 投資理財 抗疫、貿易、能源 中美可先合作 04:102021/01/22 焦點新聞 桃醫轉出72病患 專家直言成隱憂 04:102021/01/22 焦點要聞 疫波多折 生技醫療基金水漲船高 04:102021/01/22 投資理財 歐洲議會挺香港民主 籲制裁林鄭月娥 05:542021/01/22 國際 亞洲科技股 一馬當先 04:102021/01/22 投資理財 檢疫期滿後確診 已趴趴走6天 04:102021/01/22 焦點要聞 兩岸熱門新聞 中巴合作梟龍戰機再獲國際大單 最新重大改型性能曝光 - 兩岸 王毅與巴基斯坦及烏克蘭外長通話 談及陸產疫苗 - 兩岸 大陸疫苗OK 多國領導人打包票 - 焦點新聞 - 旺報 疫苗外交 北京先發制美 - 焦點新聞 - 旺報 陸制裁美28反華政客 陸學者：休想台上打中國牌 下台吃中國飯 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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