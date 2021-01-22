彰縣府投入2億元，辦理「溪湖綠色生活基盤營造計畫」，榮獲兩項大獎。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰縣府投入2億元，辦理「溪湖綠色生活基盤營造計畫」，榮獲兩項大獎。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰縣府投入2億元，辦理「溪湖綠色生活基盤營造計畫」，榮獲兩項大獎。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰縣府投入2億元，辦理「溪湖綠色生活基盤營造計畫」，榮獲兩項大獎。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣公共建築再傳捷報，彰縣府投入2億元，辦理「溪湖綠色生活基盤營造計畫」，優化溪湖鎮既有公園綠地、開闢大型核心亮點綠地，並將溪湖糖廠開放空間與湖南國小步行空間整合串聯，接近落成，榮獲內政部營建署與中華民國景觀學會合辦「城鄉20‧魅力無限」的「致敬城鄉魅力大賞」和「2020第八屆台灣景觀大獎」兩項大獎。

彰縣府城觀表示，溪湖鎮獲得內政部城鎮之心，競爭型計畫補助2億元，藉由東西向之糖鐵自行車綠廊道建置，營造跨域之綠色生活基盤。藉以提升公有土地價值與創造地方觀光加值效益。不僅獲得內政部營建署頒發「致敬城鄉魅力大賞

」，經提報中華民國景觀學會「第八屆台灣景觀大獎」，也榮獲「公園綠地公共開放空間類」佳作獎，整合溪湖鎮產業

、文化、糖鐵小火車、自行車道，活絡周邊地區觀光遊憩，打造具產業文化特色的遊憩區域及優質綠色生活城鎮。

城觀處指出，內政部營建署推動城鄉景觀風貌營造計畫已逾20年，協助彰化縣營造了許多公園綠地與景觀水綠廊道，員林鐵路高架橋下空間透過城鎮風貌補助，2019年完成串聯員林市南北端之綠色休閒廊道建置。埔心鄉也完成多處公園綠地改善與自行車道建置。溪湖鎮再獲肯定，鄉親期盼早日落成開放啟用。

縣長王惠美在主管週報中肯定同仁的努力與用心，展現縣政府打造具產業文化特色的遊憩區域及優質綠色生活城鎮的建設成果，期勉再接再厲再創佳績。

(中時 )