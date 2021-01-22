全教會團隊解析學測英文科。（全教會提供／林志成台北傳真）

今年學測英文科題目難嗎？全教會表示，整體難度屬中偏難，極具鑑別度。全中教則說，素養命題比例大幅度提升，似乎是111新型態素養學測試題前哨戰。

全教會表示，今年英文科選擇題主題多元，橫跨觀光、運動、科普、歷史文化及奇人軼事…等，文法及片語題型增多。文章結構較往年複雜，需強化閱讀理解及文章脈絡分析能力。翻譯及作文題目生活化，可拿基本分。

全中教則說，今年選擇題整體難易適中，無艱澀詞彙或複雜句構，而且題目生活化，符合核心素養。此外，考生要注意超過百萬人(over one million people)、嚴格執行(be strictly enforced)、確保(ensure)等較難字詞。

整作文題方面，全中教說，今年寫作題目貼近學生生活經驗，學生除了要具備英語寫作表達能力外，還要有換位思考的思維，結合公德心的議題也呼應公民素養的品格教育。缺點是，關於公德心議題考生雖容易發揮，但要能深入寫出令人印象深刻的佳文還是有一定程度的難度。

(中時 )