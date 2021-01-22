Houston has agreed to a deal to acquire talented 2019 first-round pick Kevin Porter Jr. from Cleveland, sources tell @TheAthletic @Stadium. https://t.co/6kGgRHDUyN — Shams Charania (@ShamsCharania) January 22, 2021

看來火箭本季打算繼續豪賭下去了！根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞22日搶先爆料，火箭只用一個未來受保護的次輪籤，跟騎士換來最近才大鬧休息室的凱文波特，無疑是打算進行一場賭注，賭的就是凱文波特到底有沒有辦法控管情緒。

2019年第30順位被公鹿選上，隨即交易到騎士的凱文波特，上季場均10.0分、3.2籃板及2.2助攻，進攻爆發力備受期待，可惜年僅20歲的他，情緒管控明顯出現問題，去年底接連爆發透露自殺訊息與毆打女友、非法攜帶武器等風波。

為了保險起見，騎士本季決定不讓凱文波特上場，沒想到先前透過4隊交易換來普林斯，騎士竟把波特的休息室置物櫃換給普林斯使用，讓波特在休息室內大怒罵人，還把食物到處亂丟，甚至還跟騎士總管奧特曼爆發激烈口角衝突。

當時騎士就決定放棄凱文波特，只隔短短3天就把他交易到火箭，等同把「毒瘤」拋給火箭，為了清出球員名額，火箭也把季前賽腳跟阿基里斯腱撕裂，整季提前報銷的克萊蒙斯裁掉，只能說相當現實無情，接著就看波特是否繼續闖禍了！

(中時 )