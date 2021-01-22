香港女星張惠雅是團體HotCha成員之一，2013年之後開始以個人身分活動，參與不少綜藝與戲劇演出，在香港小有名氣，然而日前她上節目卻坦承自己身陷情傷，暴瘦到剩下38公斤，之後更是多次在社群平台上發洩負面情緒，甚至坦言「如果有一天我突然暴斃請不要驚訝」，讓粉絲都十分擔心。

張惠雅前陣子在節目上透露，她和小8歲的台灣男友分手了，儘管是發已經一段時間，但她似乎還是無法放下，凌晨4點上傳了一張自拍照，只見她披頭散髮，瘦到臉頰都凹陷，精神狀況看起來很差，她在內文寫道：「如果有一天我突然暴斃請不要驚訝，我已經有那個覺悟了，晚安」。

張惠雅這段時間疑似常借酒澆愁，還有粉絲關心她：「什麼時候戒酒？」而從她最近的動態可以看到，她的體重依舊沒有回升的跡象，發布貼文後幾天，張惠雅又再度更新近況，曬出2張坐船遊河的出遊照表示，「天氣好啊」、「照顧到自己先照顧到人的」，狀況似乎有好一點。

而張惠雅的好友湯怡表示，不用太擔心張惠雅的情況，「放心，她這陣子實在太累，很多事要做，隨時隨地都睡得著」，並強調自己會陪在好友身邊，而舊團員Crystal（張紋嘉）也透露，「最近我都有關心她，她也都會回覆，幾個鐘頭前她也還有發文，我想她OK的！」要外界不要太擔心。

(中時新聞網)