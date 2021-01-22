110學測英文選擇題從單字、文法到文意都比往年難。中正高中教師吳佳穎認為今年單字難度明顯提升，誘答性較高，例如第8題、第9題、第14題等。成功高中教師陳國泰表示綜合測驗裡的文法較複雜且困難不少，例如第16題雙重否定、第25題假設語法等。

成淵高中教師李宜樺表示此次閱讀題組試題設計多元，有文章組織及圖片題，雖然第49題圖像解析度較差，可能考生較不易判斷，但是應該還是可以根據文中描述選出正確答案D。

非選擇題部分，建國高中教師劉家慧表示，中譯英的主題是交通安全，相當生活化。英文作文是「遊客到訪花田拍照」圖片題，有敘述也有議論；考生在敘述時應盡量豐富用字，議論時應闡明立場。

教師們認為今年學測英文難度應該是「中偏難」，頂標原始分數會比往年的88、89分掉到86、87分；前標、均標可能往下掉1級分。李宜樺解釋，主要是現在學生較注重語用，文法題對學生來說障礙較大。

(旺報 )