高雄市公民監督公僕聯盟22日到議會聲援巿議員黃捷，呼籲鳳山鄉親在罷免投票投下不同意票。（曹明正攝）

高雄市公民監督公僕聯盟22日到議會聲援巿議員黃捷，以黃捷是認真問政的優質議員，呼籲鳳山鄉親在罷免投票投下不同意票。罷捷團體反批黃捷在高雄巿食安自治條例「落跑」，怎麼會是優質議員？回嗆高督盟是綠營側翼。

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黃捷受訪時感謝高督盟拿出客觀數據肯定她，也強調被評為表現優質的議員各黨派都有，稱高督盟是側翼對其他議員不公平。對於被指在食安自治條例表決時「落跑」，她回應這與罷免她的理由一樣，與事實有出入。

黃捷說，相信所有高雄人、鳳山人都清楚罷免的精神在哪裡，應該要回歸到有沒有正當性，現在各界很多人支持她、鼓勵她，很遺憾看到要罷免她是因為非常主觀的意識，為了仇恨在罷免，希望2月6日大家能投下不同意票。

由「鳳山清捷隊」主導的罷捷團體將於23日舉行大遊行，高督盟等團體22日在議會聲援黃捷。罷捷團體不以為然，認為黃捷在反萊劑零檢出的食安自治條例落跑，不顧人民健康，還涉及時力人頭黨員疑雲，怎會是優質議員？

(中時 )