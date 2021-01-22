大學美女老師Ruby去年上《旗開得勝》自曝當人不手軟，還堂堂爆滿，最近她重返節目宣布又有新斜槓身份，是節目《健康療天室》的主持人，該節目常大聊兩性健康教育知識，Ruby老師分享最近行程就是早上當親子班的老師，下午去教大學生，晚上錄18禁知識節目，令她打趣自嘲是「時間管理大師」。

Ruby老師身份、工作多重，雙手雙腳都數不完，最近她因經營社群網站，又獲得最有潛力的網紅「金手指獎」，還因此開設《健康療天室》節目，跟專家分享女性、男性私密處的禁忌話題，節目中Ruby老師還會教學英文，每周一、周二，晚上8時在健康療天室Youtube頻道播出。

Ruby老師自爆是時間管理大師，也是十足的工作狂，連上廁所也在背腳本。（圖／旗開得勝）

Ruby老師說主持節目跟當《旗開得勝》來賓的心情很不同，自己當主持人可能得花半小時讓來賓跟你變熟，才能漸漸挖出更多想知道的事。最近Ruby老師還開設了英文的教學機構，自己擔任總監，對象從學齡前、親子檔到99歲的民眾都可以報名，想參加專業考試的考生也能參加。

Ruby在大學教課非常受學生歡迎。（圖／旗開得勝）

工作一堆，Ruby老師仍奮力一把抓，她坦言自己因此每天的行程都很忙，早上教親子課，像幼幼台大姐姐一樣講繪本、帶動唱，下午則在銘傳大學教課，晚上錄影，近日她更開設新的自創美妝美髮品牌，剛好父母是美妝美髮批發商，因此有通路可以順利開闢新通路賺錢。

主持人張啟楷好奇說，Ruby老師早上教小朋友，晚上教成人知識，身分轉換之間會不會尷尬或錯亂？Ruby老師則笑說不會，「因為那些小朋友都還沒有IG」，還不知道她也會教學成人知識，直說：「等到他們18歲，有些事情他們自然就會懂」。欲看更多內容請見完整版《旗開得勝》。

(中時新聞網)