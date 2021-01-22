雲林縣長張麗善21日宣布為避免疫情擴散「公務人員盡量不要到桃園洽公」被解讀為「避桃」；張麗善22日強調，她不是避桃或禁桃，她已打電話給桃園市長鄭文燦互相鼓勵與加油，公務體系不能夠淪陷，要維持基本服務的量能，也是雲林縣府保護鄉親的最重要原則。

張麗善表示，雲林縣有非常多旅外鄉親在桃園，她也非常感謝鄭文燦市長照顧雲林鄉親們，雲林縣一定會和桃園站在同一陣線，減輕醫護人員的負擔，鄉親才能更加安心。

她表示，雲林縣的檢疫流程嚴謹，檢疫旅館在擴充當中，嚴格規定室內活動限100人、室外500人以下，用餐、咳嗽禮儀、避免到高風險地區等原則都是防疫要嚴謹遵守的。

張麗善強調，她沒有「禁桃令」、「避桃令」，對桃園沒有任何歧視，她剛剛跟鄭文燦市長通過電話表達關心，互相鼓勵加油，也希望大家一起抗疫，桃園只有一個，雲林也只有一個，希望一起共渡難關，讓鄉親都能夠過個好年。

張麗善說，避免到高風險的疫區是中央指揮中心所下的防疫最高原則，公務體系不能夠淪陷，要維持基本服務的量能，也是雲林縣府保護鄉親的最重要原則。

(中時 )