受新冠肺炎疫情捲土重來打擊，美國就業情勢仍然嚴竣，但強勁的製造業與房市仍持續為美國經濟帶來支撐。

上周美國初次請領失業救濟金人數僅小幅下滑，在新冠肺炎疫情肆虐全美之際，該數據仍然居高不下，使美國1月就業人數可能連續第2個月下滑的風險升高。

美國勞工部周四公布，上周（截至1月16日）初次請領失業救濟金人數較前一周小減2.6萬人，為90萬人，少於市場預期的93.5萬人。上周初領失業救濟金人數4周均值為84.8萬人，較前一周增加2.35萬人。截至1月9日止當周，美國續領失業救濟金人數為505.4萬人，較前一周減少12.7萬人。

包括聯邦政府為自營業者、打零工者，以及其他不符合各州失業給付請領資格的人所提供的援助方案，上周共140萬人提出失業救濟申請。

美國爆發疫情危機，服務業首當其衝，對往往是婦女與少數族裔的低收入族群造成的影響尤其嚴重，解決所謂的「K形復甦」—即高所得者與低薪者的兩極化發展，將是拜登新政府面臨的主要挑戰之一。

白宮經濟顧問布迪斯（Brian Deese）表示，脆弱的勞動力市場，凸顯出美國國會就拜登的1.9兆美元紓困計畫迅速採取行動的迫切性，以「控制疫情、穩定經濟，並減少長期損害」，如果不採取大膽的行動，這些情況只會惡化。

意外強勁的房市與製造業緩解對就業市場的擔憂。周四公布的其他數據顯示，去年12月房屋建築與住宅建築許可大幅成長。而在新訂單激增帶動下，1月份中大西洋地區（Mid-Atlantic）製造業活動增溫。

美國商務部周四公布，去年12月美國新屋開工數增加5.8%，經季調後年率達166.9萬戶，創下2006年9月來新高，並超出市場預期為156萬戶。衡量未來住房建造的建築許可數在12月增加4.5%，以年率計為170.9萬戶，超出市場預期的160.4萬戶，並創下2006年8月來新高。

另外，費城聯準銀行1月製造業指數為＋26.5，遠高於市場預期的＋12與去年12月的＋9.1。

其中，新訂單分項指數為＋30，遠優於12月的＋1.9。就業分項指數為＋22.5，高於12月的＋5.6。製造業投入物價指數為＋45.4，遠高於12月的＋24.9。製造業6個月狀況指數為＋52.8，高於12月的＋43.1。對未來6個月的資本支出展望指數為＋35.4，高於12月的＋23.8。這項調查呼應其他的製造業調查報告，顯示今年美國的通膨可能回升，並保持上揚一段時間。

(時報資訊)