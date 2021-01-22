美國新任總統拜登20日宣誓就職，我國駐美代表蕭美琴獲邀出席，並在社群平台上分享照片及打卡，卻遭外界質疑「只是在草皮上打卡」？中華戰略學會研究員張競，今也秀出他朋友受邀出席拜登就職典禮的邀請函，表示邀請函上都有一清二楚的資料，如果民進黨要平息輿論猜忌，為何不乾脆拿出請帖，讓整個懷疑聲浪能夠平息呢？

蕭美琴獲邀代表我政府出席拜登就職典禮，民進黨國際部主任羅致政當天表示，這是1979以來，我國第一次獲得美國「就職典禮籌備委員會」的正式邀請，是重大突破；但卻遭網友貼出往年美國總統就職典禮邀請函打臉，狂酸到底是想騙誰？

張競今（22日）也在臉書發文表示，「大家都有朋友，我的朋友是民主黨金主，人住在加州，不方便前往參加拜登就職典禮，所以兩周前就接到線上參加就職典禮的邀請請帖」。張競更附上照片直言，「請注意，首先，連線上參加就職典禮都有邀請卡，還必須掃描QR code獲知相關資訊才能上線，您想想看到現場參加時，要不要配戴識別證」？

其次，張競強調，邀請線上與會的請帖信封都會具名，到底是以什麼身份地位受邀，絕對是清清楚楚，沒有什麼好懷疑的；座次卡上更會加註詳細資料，有就有，絕對沒有矇騙空間。張競因此直言疑，針對現在網路上到處是東猜西講，為何不乾脆拿出請帖，讓整個懷疑聲浪能夠平息呢？就請蕭美琴拿出邀請函，看是長什麼樣？

(中時新聞網)