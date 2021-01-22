新冠肺炎疫情衝擊全球，歐美等國因疫情嚴重，港口作業效率大減，加上貨運需求量變高，導致貨櫃塞在碼頭上處理不了，海運業貨櫃大缺，推升運價直線飆升。交通部指出，已採取4大因應措施，並協助航商與進出口商媒合找櫃位。

國際海運市場受疫情影響出現巨大變化，貨櫃運輸因全球消費型態改變造成需求暴增，衍生的缺工問題更造成港口塞港、船期延誤，以及貨櫃周轉率下降等現象。交通部政務次長王國材說，航港局已邀集經濟部、農委會等單位跨部會成立「國際海運平穩工作小組」，並設置「國際海運運輸平穩專區」，提供國內進出口業者艙位、運價資訊。

王國材說，最常遇到進出口商反映找不到貨櫃，但航商表示自己還有櫃位，可見是「不知道可以找誰」的問題，透過資訊平台，長榮、萬海、陽明等國內航商，可以把船期、櫃位資訊公開，讓進出口商來媒合。

針對缺櫃問題，交通部表示已採取4大因應措施，首先是透過相關產業公協會彙整盤點急需出口的商品需求，在「國輪挺國貨」原則下，協調國籍航商依需求調度船舶與艙位，就熱門航線增開加班船及增加艙位供給，協助商品順利出口，並加速新船投運期程，以提供更充足的運能。

此外，透過台灣港務公司強化各國際商港的船席調度與作業效率，穩固船期及加速貨品裝卸，並由航港局協調部分業者調整貨品包裝與運送方式，改以散雜貨輪載運。

航港局已於官網設置「國際海運運輸平穩專區」，將加船、加班、加艙、船期、運價趨勢及諮詢窗口等資訊公開。部分產業工會日前已反映，由於航商已有加開船班，近2周艙位已有紓解，顯示相關措施已具初步成效。

交通部表示，全球海運市場的供需仍未回穩，缺櫃必免不了，將持續關注因應，近期航港局將針對業者反映的危險品、特殊規格機械設備，以及民生大宗物資，協調貨櫃及散裝航商協助運送，協助國內產業度過難關。

(中時 )