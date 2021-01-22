立法院長游錫堃今天持續召集朝野協商，討論中央政府總預算案及國營事業預算案，藍營昨退席抗議後，今重新回到朝野協商，民進黨團總召柯建銘主動釋出善意，希望至少臨時會能處理完中央政府總預算案，國營事業預算則下會期再審，獲得國民黨及時代力量黨團贊成，最終達成共識，決議國營事業預算列為下會期優先處理議案。

根據朝野協商共識，請各黨團於2月8日中午12時前，將110年度中央政府總預算案附屬單位預算營業及非營業部分的提案，送至財政委員會彙整，逾時不再收案；請行政部門先行向提案委員及黨團進行雙向說明，落實溝通，以利第3會期開議後定期密集協商。

針對中央政府總預算案，國民黨團總召林為洲表態，國民黨主張中央政府總預算用統刪；藍委賴士葆則認為，高達2兆的中央政府總預算案，審查4個月才刪10億，真的不能看，建議刪除250至300億元。

對於國民黨建議中央政府總預算案，柯建銘則認為，那就折衷刪除255億元，刪除項目由各部會自行調整，唯一的原則是國防預算不能動，用預算支持國軍保家衛國，最終朝野達成初步共識，今下午繼續協商中央政府總預算通案部分。

(中時 )