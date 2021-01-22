桃園警方日前懷疑轄區內某生活館從事色情交易，遂派警員喬裝成男客前往消費，店內小姐娜娜（化名）按摩30分鐘後，嘴貼著警員耳邊輕問：「要不要用嘴？」，還打算將警員的內褲脫下，當場一舉查獲，桃園地院審理後，將生活館負責人阿仁（化名）與娜娜，各判處6月徒刑，若易科罰金一日折算1千元。
阿仁開設色情生活館，找來娜娜從事半套服務，阿仁從每名客人抽取4成傭金，其餘6成歸娜娜所有。由於警方懷疑該店的經營方式，遂喬裝成男客到該處假意消費，被娜娜帶進包廂內後，先被按摩背部30分鐘， 接著讓警員轉身仰躺，並在耳邊問：「要不要用嘴，只要加500元」。
喬裝警詢問娜娜用嘴巴是什麼意思？對方回答「用嘴巴其提供口交服務」，並打算將警員的內褲褪下，警員見狀後，藉故使用手機制止其行為，並通知在外同仁，當場一舉查獲阿仁與娜娜，依法送辦。
判決書指出，阿傑擔任桃園某間生活館負責人期間，意圖使成年女子與他人發生猥褻行為，讓娜娜在該生活館的包廂內，為不特定男客從事打手槍之半套性交易，每次交易計費1小時新台幣1200元。
法官審理時認為，阿仁的行徑已經破壞社會善良風俗、且先前已因妨害風化被判刑三月確定，卻不知悔改，依意圖使女子與他人為性交之行為，而容留以營利，累犯，判處他6月徒刑，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。
(中時新聞網)
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