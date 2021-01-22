尖石鄉噗噗共乘上路，由在地居民自組車隊，接駁秀巒、玉峰村民就學、就醫，增加便利性，也提供就業機會。（莊旻靜攝）

尖石鄉噗噗共乘上路，由在地居民自組車隊，接駁秀巒、玉峰村民就學、就醫，增加便利性，也提供就業機會。（莊旻靜攝）

為了普及尖石鄉後山的公共運輸，新竹縣政府、尖石鄉公所與交通部科技顧問室合作，爭取「109年智慧運輸系統發展建設計畫」，獲得431萬元經費，推出「噗噗共乘」，由當地居民組成車隊，為玉峰、秀巒村民提供預約到府接送活動，未來也將逐步擴展服務地區。

新竹縣長楊文科、尖石鄉長曾國大、原住民族委員會主委夷將．拔路兒、立委高金素梅等人日前共同見證「噗噗共乘」的啟用。交通部科技顧問室簡任技正劉建邦解釋，噗噗共乘類似於將Uber服務帶到偏鄉，以在地村民開著自用車，載著居民前往就學、就醫等各式活動，建立在地多元車輛共鄉模式，提供偏鄉更便捷的運輸。

「噗噗共乘」乘車服務時間為清晨5點30分自晚間8點30分，可提供玉峰國小學生就學、長者前往桃園市復興區華陵醫療站就醫等服務。楊文科表示，噗噗共乘自去年12月15日開始試營運，至今年1月15日止，累積使用331人次，預約人數也持續增加。

噗噗共乘日前也推出QRcode掃碼乘車，為村民製作專屬QRcode，也使乘車更加方便。共乘以公開徵才方式，招募在地居民擔任駕駛，後續輔導考核，確保行車安全，無形提供在地就業及青年返鄉的機會，促進公共運輸長期發展。

曾國大表示，原本公車僅服務到前山的那羅地區，而自那羅到玉峰尚有20公里距離，透過噗噗共乘，推出玉峰1、2線及秀巒1、2線，使後山10多個部落能享受便利乘車服務。村民可透過文健站、學校、衛生室、教會等合作單位預約，或致電0800-660-696預約專線，前1日登記、滿2人即可發車。

(中時 )