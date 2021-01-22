有些生肖男結婚前後態度差異大，就連花錢方式也不同，總是給女生一種「得到手之後就不珍惜」的感覺，不過有些生肖男則是出了名的疼老婆，結婚前後態度始終如一，對另一半非常慷慨，賺得錢全交給對方保管，《搜狐》近日就分享3個對妻子很大方的生肖男，嫁給他們超級幸福。

1.生肖豬

屬豬男非常有上進心，但有時因過於樂觀，導致他們對於未來收入太有自信，一不小心就會衝動消費，每個月都成為月光族，久而久之，他們也知道自己有這種狀況，因此婚後多數會將薪水交給妻子管理，每個月領所需的零用錢花用。

儘管屬豬男是為了強迫存錢，才將薪水交給另一半保管，但實際上，他們對自己很嚴苛很省，但對老婆卻非常慷慨大方，從不會管對方如何使用這些錢，不僅非常寵愛妻子，也很信任對方。

2.生肖馬

屬馬男比同齡人相比，較為成熟穩重，待他們成家後，就會收起貪玩的心，把生活重心放在事業與家庭，勤奮工作就是想多賺點錢，給妻小一個生活保障，也很能體諒老婆為人妻子、媳婦的辛苦，因此就算另一半沒事休息時，他們也不對責怪對方，知道妻子的生活不易。

由於屬馬男為了賺錢，因此忙於工作，較少時間可以陪伴妻子，所以他們會提供物質彌補另一半，因此也會將所賺的薪水交給老婆管理，讓對方掌握一家的財政大權。

3.生肖羊

屬羊男個性溫柔體貼，且頭腦聰明，在結婚以前，非常懂得討女人歡心，而在婚後，他們對老婆也是寵愛有加，每天下班回家會幫忙分擔家務，發薪水時也會買禮物討妻子開心，對於另一半提出的建議，他們也不會左耳進右耳出，甚至會將財政大權交給對方管理，而他們則負責賺錢，夫妻倆一起為家庭努力，婚後的生活也很幸福。

(中時新聞網)