台灣雞蛋產值超過211億元，大成(1210)彰化的昭成蛋品加工廠預期2022年9月完工，此廠每小時將可處理38萬顆雞蛋，其中包括洗選蛋24萬顆、蛋液10萬顆以及4萬顆蛋品加工，董事長韓家宇說，此廠對人流、物流及氣流有很嚴格的規範，將引進台灣廠將設置全台第一座自動倉儲設備，避免人為交叉汙染，達食品安全最高等級管理，未來將引進可生食級雞蛋相關技術。

大成彰化的昭成蛋品廠今日舉行動土典禮，包括彰化縣長王惠美，農委會副主委黃金城，中央畜產會董事長林聰賢，日本台灣交流協會主任，大成董事暨僑泰興投資公司董事長趙天星，聯華實業投資控股公司副董事長苗豐盛，陶冶文化藝術基金會董事長陶傳正均蒞臨現場，共同參與動土典禮。

農委會副主委黃金城也蒞臨現場致詞，台灣雞蛋產值超過211億元，占畜禽產品總產值13%，為重要產業。綜觀與台灣鄰近且飲食習慣較相近的日本，日本雞蛋產業發展遠超過台灣，期許大成與日本昭和產業雙方合資經營，拓展經營規模與建立共同集貨運銷，並導入日本集貨中心管理模式，將有助於產業節結構調整及改變現有包銷制度，進而加速產業轉型與產業升級。

中央畜產會董事長林聰賢則表示，國人對雞蛋消費需求增長，隨著這幾年健身風氣流行，對蛋白質需求量大幅提高，未來台灣雞蛋消費量仍有很大成長空間。他期盼昭成蛋品加工廠的設立，能從源頭要求合作/契約蛋雞業者提升品質，改建成現代化雞舍，投資環保設施，推動洗選、加工、分級計價制度，為雞蛋產業帶來質變和升級。

(時報資訊)