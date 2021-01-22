你對自己的尺寸滿意嗎？今天跟大家聊聊各國陰莖大小以及台灣本土生殖器尺寸的相關研究。（翻攝自程威銘醫師Dr. DKK）

陰莖長度全球排行曝光！泌尿科醫師程威銘分享全球調查，指全球男性陰莖的平均長度為14公分，南北韓人長度世界最短僅9.6公分，而剛果以18公分稱霸世界；不過也有許多醫療文獻數據顯示出不同結果，其中也發現「台灣人其實沒有比較差！」

泌尿科醫師程威銘在Youtube影片上分享一項全球調查，指出南北韓人的陰莖長度最短，平均僅9.6公分，而剛果則以18公分稱霸世界。該調查也顯示，全球男性陰莖的平均長度為14公分，其中台灣男性被列屬東南亞地區，平均長度落在10公分。而2014年一項調查顯示，非洲、中南美洲地區男性陰莖較大、歐洲、美洲則居第二、亞洲男性則比較小。

程威銘表示，許多人可能對該數據存疑，覺得自己好像沒這麼短。參考醫學文獻發現，其實陰莖的平均大小並沒有想像中的大，美國研究80位男性的陰莖，測量發現平均為12.4公分；印度研究則找來93人實測，發現平均長度13公分，與上述調查的數據不一致。

程威銘也分享一個有趣的研究，美國保險套公司可讓民眾上網輸入自己的尺寸，藉此獲得適合自己的保險套資訊，而該網站統計1600多人的數據，結果陰莖平均長為14.15公分、寬3.89公分；而沙烏地阿拉伯則用藥物使男性勃起再測量，平均也是14公分。

程威銘透露，台灣也有相關研究。台灣三軍總醫院的莊豐賓醫師找來39位實習醫師，請他們測量自己陰莖的長度，平均長為13.5公分、寬3.99公分；另一研究則找來298位泌尿科病人，請他們自行測量陰莖大小，結果卻發現不含龜頭長度就有13.1公分、寬度則為3.8公分。對此，醫師大讚「所以台灣人其實也沒有比較差」。

研究數據百百款，許多人更關心自己的大小落在哪個區間，程威銘分享2015年的研究指出，陰莖若是長14公分，大概贏過75%的人，若長12公約有30%的人會輸你。

許多人都有弟弟大比較好的迷思，但程威銘以非洲研究為例，當地崇尚巨根文化，因此許多人會虛報自己的長度，而這樣的研究其實只會讓男性更加焦慮不安，對研究毫無助益，撇開長短，最重要的其實還是自己與性伴侶是否滿意。

(中時新聞網)