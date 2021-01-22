因部立桃園醫院疫情影響，桃園市政府舉辦防疫醫院聯防會議，行政院長蘇貞昌出席。他說，部立桃園醫院狀況讓國人特別擔心，但也看到醫護醫護不憂不懼，他特別打氣，更宣示「今天我們都是桃園人，全國同胞力挺桃園！」

蘇貞昌說，世界因疫情超過200萬人死亡，台灣卻能守住。桃園更在疫情最艱苦的辛苦的時候，用盡全力，收治超過1／4確診，非常不容易。而部立桃園醫院的狀況讓國人特別擔心，也看到醫護不憂不懼，甚至在院裡照顧國人同胞。化學兵也在第一時間上街頭，到相關區塊消毒。

蘇貞昌也說，去年最需要的時刻，桃園提供最大的容量，在離島資源不足的時候，提供支援，也感謝桃園醫院，長期承擔第一線的工作。蘇更宣示，「今天我們都是桃園人，全國同胞力挺桃園！」

此外蘇貞昌及桃園市長鄭文燦和部桃視訊，蘇、鄭為前進指揮中心指揮官王必勝、部桃院長徐永年及部桃醫護加油、打氣。王必勝說，醫院目前用最低運量執行臨床業務，落實人員管理、健康回報等，也協助出院病人到社區後居家隔離，若無法在家，也協助提供檢疫所。徐永年則說，目前全院總人數清空，留院有217位。目前清完後，落實醫護分艙分流，也感謝大家支持，目前同仁士氣很好。

(中時 )