赴摩鐵消費的發票被發現了，該如何自圓其說？一名網友分享，公司女同事在老公車上發現一張摩鐵發票，結果老公回她「外面隨手撿的」。原PO上網發問，要相信同事老公還是真的有鬼？引起熱烈迴響。

發票上清楚寫著「某某時尚旅館」，地點位在桃園龜山一帶，鄰近高速公路交流道、林口長庚醫院，附近多為科技公司。消費日期是本月17日、時間傍晚5點多、金額980元。

原PO指出，女同事雖直覺有鬼，但詢問老公，當天他確實在附近出差，只是「路上撿的」答覆，害她陷入該不該相信的猶豫。

網友大虧，怎麼那麼剛好撿到摩鐵發票，撿到麥當勞或中油的發票還比較有可能吧？「是我絕對不信啦」、「傻人妻，被老公矇過去」、「如果不信，調閱行車紀錄器或摩鐵監視器畫面，真相大白」。

也有網友替該名人夫緩頰，「說真的，偷吃怎麼可能把發票帶回家」、「心裡有鬼的話，根本不會把發票留下」、「說不定真是撿到的」、「如果發票中1000萬元，還要怪老公嗎」。

這張發票載明日期、金額，很難不令人另作聯想。（翻攝爆廢公社二館）

(中時新聞網)