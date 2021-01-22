衛福部桃園醫院爆發新冠肺炎群聚感染，有部分藍營執政縣市要求公務員減少赴桃園出差，「禁桃令」引發政壇議論，而即將面臨罷免投票的無黨籍高雄市議員黃捷則跳出來說，雖然討厭她的人會有意見，但她還是要呼籲大家團結；對此，「罷捷團體」無奈表示，黃只是藉話題諷刺罷免方。

對於近日疫情，黃捷昨日深夜表示，有許多人對桃園第一線的醫護人員、桃園的市民、甚至是整個桃園市，感到恐懼與排斥。她認為，歧視與恐慌，無法對抗疫情，唯有團結全力為所有醫護人員打氣，才能守住疫情、守護台灣。呼籲團結之餘，黃捷還補上一句，「許多討厭我的人或許會說，請問這關高雄什麼事？」

針對黃捷的要求，罷免團體「鳳山清捷隊」不滿表示，黃捷藉著關心疫情的同時，利用這話題順便反諷一下想罷免她的人，這行為真不好。該團體指出，全地球的人都知道防疫很重要，對於疫情，沒人會說「這關高雄什麼事」，也會向所有醫護人員致上最高敬意。

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(中時新聞網)