新北地檢署公訴組檢察官吳宗光，遭人檢舉上班時間「人消失」，政風特搜人員調查發現，吳溜班去按摩，新北檢認為不妥，報請法務部檢察官人事審議委員會議處，檢審會決議處分「促其注意」，事後將交由法務部核定。新北檢今回應，相信吳檢察官經此教訓，必能回歸正軌。

由於吳宗光申報加班後，經常不在辦公室，政風單位接獲檢舉後，展開跟監調查，發現他曾有5次矌職紀錄，其中一次更跑到三重按摩。吳宗光遭約談時承認翹班事實，但稱自己筋骨不好才跑去舒壓按摩，並非在色情場所，而另外4次則是因幫兒子拿制服等私人理由，同意繳回不在勤的薪資。

不過，吳宗光的月平均未結案數並不多，也同意繳回加班費，新北檢採信他在家加班的說詞，未移送刑事調查，而是報請檢審會議處行政處分。

新北檢今也回應，檢察官代表國家依法追訴處罰犯罪，維護法律保護的公共利益，本應勤慎執行職務，社會各界對檢察官的敬業精神也抱持高度期許，相信吳檢察官經此教訓，必能回歸正軌，克盡職守，也感謝各界對檢察官勤勉履行職務的關注與鞭策，期許社會大眾持續不吝對檢察官支持與鼓勵。

(中時 )