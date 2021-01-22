麗寶Outlet Mall初一過年沾喜氣抽紅包活動消費者最愛。（麗寶Outlet Mall提供／王文吉台中傳真）

麗寶Outlet Mall摘星美食「添好運」港式美味大受歡迎。（麗寶Outlet Mall提供／王文吉台中傳真）

麗寶Outlet Mall館內餐飲品牌深受消費者喜愛。（麗寶Outlet Mall提供／王文吉台中傳真）

新冠肺炎疫情升溫，擁有全台最多出入口的麗寶Outlet Mall於44處放置提醒告示牌，並設置測量體溫儀，嚴格要求消費者噴酒精消毒、全程佩戴口罩，全場域防疫滴水不漏。看好春節紅包商機及初一走春人潮，麗寶OutletMall今年首度推出「一卡行李箱」福袋活動，開箱有機會抱走Switch等夢幻逸品，還能在全館挖到寶、饗美食。

麗寶OutletMall鎖定福袋的號召力及集客魅力預告，預告大年初一推出「一卡行李箱」福袋，玉山麗寶聯名卡友優惠價988元，開店限定100個，寶藍色20吋行李箱市價2500元，包含牛年限定款口罩，隨機放入星巴克鐘樓馬克杯、水豚君系列商品、Ma Tsu Mi聯名野餐墊。幸運兒有機會抱走Switch、TESCOM 吹風機、姬龍雪手錶、萬元購物金等超值好禮。

初一下午舉辦NEW(牛)轉錢坤抽紅包趣味活動，憑館內不限金額消費發票，即可挑選幸運紅包，電影票、購物金好禮大方送。

1／30至2／16麗寶Outlet Mall歡慶新年，舉辦「Happy牛year 麗寶超犇放」活動，全館990元起，眾多精選商品買一送一，當日累積消費滿5,000元，還能獲得好運刮刮樂一張，五星級福容大飯店、千元購物金等你刮出來；豐富的異國料理饗宴，更是絕對不能錯過，《添好運》首推如意四人套餐，蒐羅人氣餐點，菠蘿叉燒包、鮮蝦燒賣皇、香煎蘿蔔糕等道地港式美味，還加贈核桃酥禮盒，新年限定價3118元；《涓豆腐》推出八人團圓年菜，貴氣人蔘砂鍋雞、經典嫩豆腐煲、Combo雙享韓式炸雞、韓燒秘制豬肋排等12道人氣天菜料理，新年限定價4158元，平均每人不用600元。

喜愛燒肉的粉絲可以選擇《燒肉同話》歡聚，鎖定老饕，特別推出銷魂和牛套餐，雙人新春限定價1999元，嚴選和牛、松阪豬、香草雞等各式新鮮肉品，還有現撈海鮮，搭配時蔬、香米飯，豐富的套餐內容，超高CP值。

為提供安心、安全購物環境，麗寶Outlet Mall全場域防疫滴水不漏，44個出入口皆放置提醒告示牌，並設置測量體溫儀，超過攝氏37.5度會發出警告聲，並要求消費者全程佩戴口罩、酒精消毒雙手後才可入館。

(中時 )