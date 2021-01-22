抗議不拆蔣介石銅像 台灣國今衝中正紀念堂丟雞蛋被捕。台灣國辦公室提供

台灣國辦公室為了抗議文化部不主張拆除中正紀念堂及蔣介石銅像，今到中正紀念堂像蔣介石銅像丟雞蛋，隨後被帶到派出所；台灣國辦公室主任陳峻涵表示，文化部長李永得根本是把台灣人民的包容當作是軟弱，也完全不能體會政治受難者及其後代的傷痛，台灣國辦公室被迫以丟雞蛋這種「不溫和」的方式，表達銅像不拆，正義不彰。

陳峻涵說，促轉條例於2017年12月27日生效，迄今已逾三年，而促轉條例第二條第二款規定，清除威權象徵、保存不義遺址。然而，台灣號稱是民主、自由、人權、法治的現代國家，當局卻放任殺人魔王、世紀屠夫蔣介石的銅像安座在中正廟內供人瞻仰、膜拜，令人氣結。除了已經公然違法外，更是國際間的大笑話。

他說，在蔣介石高壓統治的時代，台灣人歷經中國國民黨獨裁政權的迫害、從二二八事件的屠殺﹑清鄉、戒嚴乃至於數十年的白色恐怖，好不容易本土政黨全面執政，人民期盼政府能夠全面公佈屠殺真相，清算過往的不公不義，去除所有威權象徵，讓過去與現在受到迫害的台灣人得到最基本的尊嚴卻不可得。

陳峻涵表示，文化部長李永得前天與媒體茶敘時表示，現在抗議者立場稍趨向溫和，因此不主張拆除中正廟及蔣介石銅像

他說，2015年起，台灣國團隊已六度進入中正廟要求移除蔣銅像，加上更早期的相關活動更是數不勝數，李部長所稱的抗議者恐是暗指本辦，然而所謂的行動趨向溫和，除了是對當局仍懷抱一絲希望外，也因為防疫期間不願徒生困擾，而李部長這番話倒逼著他們不得不有所作為，即使必須付出代價也只能擇善固執了。

他表示，落實轉型正義本就是蔡總統的重要政見，移除中正廟銅像更是轉型正義的指標，文化部長完全沒資格代表受難者。執政黨若能果斷去除蔣介石的威權圖騰，相信必然可以為本土政黨注入一劑強心針，更將在歷史上留下美名。

(中時 )