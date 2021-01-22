桃園考區1學生 疑腸胃發炎發燒 啟動防疫試場 13:152021/01/22 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 110學年度學科能力測驗22日登場，其中桃園考區有1名學生，疑似腸胃發炎發燒，主辦單位啟動防疫試場。（賴佑維攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 110學年度學科能力測驗22日登場，其中桃園考區有1名學生，疑似腸胃發炎，在考試途中發燒至攝氏38.9度，主辦單位決定該考生下午就到防疫試場應試，並由全副防護裝備人員監試。 桃園考區4個分區分別是第1分區武陵高中、第2分區陽明高中、第3分區桃園高中、第4分區台北科大附屬桃園農工，共156間試場，6109位考生參加應試，截至中午僅有1考生發燒。 學測首節英文 7考生開3間隔離試場 學測登場 彰化1名考生發燒38度啟用備用考場 (中時 ) #分區 #桃園 #考區 #發燒 #試場 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 2疫調人員驚傳發燒 桃園衛生局大消毒 04:102021/01/22 焦點要聞 桃衛爆2疫調人員隔離自主管理 現場狀況曝光 12:002021/01/22 生活 學測防疫高規格 台南一中出動自動測溫除菌門 11:452021/01/22 生活 基隆信義國小建地下停車場 明年初完工 04:102021/01/22 地方新聞 桃園衛生局大消毒 二採結果出爐 鄭文燦證實2人發燒 11:392021/01/22 生活 追看護工傳播鏈 不排除環境汙染 04:102021/01/22 焦點要聞 學測今登場 首次居隔考生應試 04:102021/01/22 焦點要聞 桃園衛生局2員工發燒 陳時中14：00親上火線 10:142021/01/22 生活 《國際社會》歐盟防疫 新增暗紅色嚴重熱區 12:162021/01/22 財經 小六男童成小惡狼 廁所性侵2名低年級與資源班學弟 12:332021/01/22 社會 印象綠裔 特殊隔間輕鬆變換格局 04:102021/01/22 產業特刊 生活熱門新聞 直播》部桃首見病患確診 90歲父親染疫！再傳60歲女兒 - 生活 周玉蔻嗆「再說我洩密就提告」 宅神怒批狗才信：快來告我 - 生活 本土疫情升溫 苗縣長驚爆5接觸者沒找到 衛生局緊急澄清 - 生活 案852確診護理師足跡未公布 感染醫憂：恐成破口 - 生活 新冠確診地圖曝光 這縣市個案暴增！全國最多 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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