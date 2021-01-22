110學年度學科能力測驗22日登場，其中桃園考區有1名學生，疑似腸胃發炎，在考試途中發燒至攝氏38.9度，主辦單位決定該考生下午就到防疫試場應試，並由全副防護裝備人員監試。

桃園考區4個分區分別是第1分區武陵高中、第2分區陽明高中、第3分區桃園高中、第4分區台北科大附屬桃園農工，共156間試場，6109位考生參加應試，截至中午僅有1考生發燒。

(中時 )