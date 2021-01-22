移工騎車電動機車，手拿彈弓，朝的電線桿、或樹梢攻擊，不少受攻擊的鳥應聲掉下。(翻攝抖音／吳建輝彰化傳真)

PO文的朱姓網友說，之前還看過烹煮鳥類的影片，認為這種行為相當可惡，希望讓網友幫忙檢舉，讓他們接受法律的制裁。(翻攝抖音／吳建輝彰化傳真)

日前有網友在臉書貼文，指處彰化縣埔鹽鄉有外籍移工，拿著具有殺傷力的彈弓，在工廠附近打鳥，更拍下影片用來經營自己的社群軟體抖音，引發網友撻伐，揚言要揪出打鳥的移工，彰化縣政府農業處獲報表示，已派員前往稽查，要求雇主加強移工保育觀念。

臉書社團「ONLY1 鸚鵡抱抱」貼出文章，希望大家能幫忙揪出這名惡劣的移工，許多網友扮起柯南，從移工打鳥的影片找答案，發現移工除了放打鳥影片外，也會PO出工作影片，循線找到位在彰化埔鹽某工廠，目前抖音影片已遭下架，彰化縣政府也已經介入調查。

影片可以觀察到，移工騎電動機車，手拿彈弓，朝電線桿、或樹梢攻擊，不少受攻擊的鳥應聲掉下，就連在鳥巢孵蛋的鳥媽媽也不放過，PO文的朱姓網友說，之前還看過烹煮鳥類的影片，認為這種行為相當可惡，希望網友幫忙檢舉，讓他們接受法律的制裁。

彰化縣農業處林務暨野生動物保護科科長蘇啟懷表示，依《野生動物保育法》第17條規定，隨意獵捕野生動物已經觸法，將可罰6萬元到30萬元，將循影片前往該處稽查，並將要求雇主加強移工對保育觀念的教育。

(中時 )