科思創部分生物基熱塑性聚氨酯（TPU）系列產品，已正式命名為Desmopan EC。根據產品硬度，該產品中高達60％的碳含量來自生物質；相較於傳統石油基熱塑性聚氨酯，Desmopan EC的碳足跡大幅減少了20％以上，而此產品由生物質琥珀酸和生物質丙二醇（Bio-PDO）所組成的。該項塑料具有廣泛的應用範圍，例如於製鞋產業。

科思創特殊薄膜業務全球負責人Thorsten Dreier博士表示，從長遠看來，科思創計畫將整個生產流程和產品組合範疇，完全符合循環的概念。而該計畫最重要的一個概念也在於增加替代性原材料，例如來自生物質能的相關材料，這也同時契合我們客戶的需求。

部分基於生物質的Desmopan EC具有Desmopan系列產品中的優異品質和性能，且同樣具有極佳的耐油性、耐脂肪性、耐溶劑性、耐候性及抗高能輻射等特點。此外，Desmopan EC系列產品亦具備通過由歐盟各界及消費者組織代表共同訂定的藍標認證（bluesign standard）之材料等級，可用於紡織品的責任與永續生產。

熱塑性聚氨酯在較寬廣的溫度範圍內，亦具有極高的耐磨性和柔韌性。此外，該材料已具備柔軟與彈性的特色，無需再添加塑化劑。Desmopan系列的熱塑性聚氨酯由線性聚合物鏈所組成，其中以柔性和剛性鏈段相交替。透過調整鏈段的條件，即可在大範圍內改變硬度、強度、剛性、彈性和低溫柔韌性等特性。

(工商 )