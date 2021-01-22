新北市樹林河濱公園有一處天然水池，原本周邊布滿雜木、草叢，經高灘處半年整理、綠美化後，成功打造成樹林新地標「沐心池」，池內有著台灣石(魚賓)、台灣鬚鱲等台灣特有種魚類，周邊更有一棵百年大樹可乘涼休息。新北市長侯友宜今視察時也陶醉在風景中，大讚沐心池自然美景，也悠閒試坐樹下躺椅，直呼百年榕樹不輸台東的金城武樹，盼成為樹林新地景。

沐心池位在樹林河濱公園內，一旁有大漢溪自行車道，為鐵馬騎士往返樹林、三鶯的休憩中繼站。高灘處表示，樹林河濱公園2019年至去年間總共花費4353萬元整治，除了沐心池外，目前有鹿角溪身障棒壘球場、2座遙控賽車場、原住民傳統射箭場等設施，而沐心池是與生態團體、在地民眾討論下的改善計畫，封閉半年後今正式開放。

高灘處補充，沐心池是採低度開發原則整地，採用砌石護案等工法重整，為了不破壞原有自然景觀，周邊設置石板鋪面、碎石步道融入地景，周邊也列植了蘭嶼烏心石，讓民眾漫步在林蔭和池畔中，愛心石板鋪面也是一處打卡點，沐心池另一側也有設置躺椅，供民眾休憩眺望大漢溪河濱公園景觀。

侯友宜視察時沿著沐心池周邊散步，也不時停下駐足休息，躺在長椅上欣賞池面風光，在沐心池旁多次比pose、跳躍合照，他表示，沐心池是雙心的型態，水池鏡面非常的寧靜，也保有原有生態、自然、休憩、遊樂等功能，相信很多有情人都願意來沐心池打卡，而沐心池上的百年榕樹，不輸給台東的金城武樹，很多自行車有也可以沿著大漢溪自行車道騎乘，在此停留休憩。

(中時 )