富邦盃台灣12強少棒大賽硬式組預賽進入最後一輪，台北福林國小此戰狀況多，投手頻丟保送、野手多次守備瑕疵，讓桃園龜山國小掌握機會打出大局，第2局攻7分、第4局攻5分，最後以14比2提前在5局結束比賽，2連勝以分組第一晉級四強，下一戰要對上同在桃園的中平國小。

福林國小一開始派出左投高施諠先發，不過沒丟滿2局就有4次保送，控球不穩讓教練團緊急更換投手，不過接手的黃羿瑨也沒能穩住，總計第2局出現4保送、2觸身、2失誤，前2局龜山僅敲2安就攻下8分奠定勝基。

「他們因為外野失誤讓我們有大局，投手保送也多，一開始預測是55波，我們攻下大局，打下7分後感覺對手信心有被打擊到。」龜山總教練李政達賽後表示常常在盃賽中遇上福林國小，雙方算熟悉，今天球隊打擊狀況不錯，比數拉開後換較穩定的投手黃浩毓接手，順利收下勝利。

高施諠丟1局後換守備位置到捕手，第4局再接手最後0.2局，總計1.2局被敲4安、4保送、失5分，帳面成績不理想，不過龜山教練李政達相當看好他，「他們左投滿快的，很有未來性，不過控球還有待加強，以他的體格和投球尾勁，在同年齡投手來說很不錯，若控球穩定會不好打。」

龜山國小在預賽連贏2戰後，四強戰要對上同在桃園的中平國小，李政達說，「滿常對上中平的，桃園、巨人盃都有贏中平，他們小朋友很有韌性，雖然長打不多但打擊穩定，我們守備要更積極。」此屆龜山國小投手深度夠，有7、8位投手能出賽，龜山國小曾在2017、2019年富邦盃奪冠，今年有望再拚一座冠軍。

福林國小。（中華棒協提供）

龜山國小投手黃浩毓。（中華棒協提供）

(中時 )