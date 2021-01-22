男網友還附上手繪的「烏龍豔遇」示意圖，相當逗趣。（截自《爆怨2公社》）

一名男網友在停等紅燈時，忽然右手邊隔壁的年輕女騎士開口：「你等一下要去哪裡？」，還衝著他露出陽光般燦爛笑容，男網友竊喜豔遇降臨，羞答答回答「就剛下班要回家阿」，誰知下秒真相曝光，一切只是誤會一場，讓這名大叔騎士尷尬到希望有顆隕石出現，讓他把頭埋進去。

一名網友在臉書社團《爆怨2公社》發文表示，騎車回家停等紅燈時，右手邊有位看似大學生的女騎士，車子完全停下來後，轉頭看著原PO並開口說：「你等一下要去哪裡？」，原PO楞了一下，心中竊喜「莫非是艷遇？！難道這就是成熟大叔的魅力？」，於是帥氣地轉頭向女騎士說「就剛下班要回家阿」。

女騎士看著原PO還露出甜美的笑容，讓原PO心裡的小鹿不知道撞死了幾頭；忽然間下一秒，從原PO左手邊傳來另一個女生的聲音，大笑地對著右手邊女生說：「我等一下要跟XX去吃晚餐阿...哈哈哈」。

原PO瞬間尷尬到極點，心中OS：「要聊天是不會停在一起嗎？幹嘛要隔著我阿，動這拎北系橫隔膜逆！真正系漢死拎祖公」。還說「天公伯仔.........李吶有靈有舍。。就掉顆殞石在我腳邊吧。。也不用太大顆。。夠我把頭塞進去就好！」。

這個烏龍豔遇讓眾多網友笑翻，紛紛回應：「直接笑哭我了」、「自作多情的阿北」、「是不是想找洞鑽啊」、「遇到這情況想死的心都有了....」、「你可以假裝在講電話呀，藍芽耳機呀」。

(中時新聞網)