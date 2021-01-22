民進黨籍桃園市議員王浩宇罷免案過關後，藍營士氣大振，緊接著將於2月6日登場的無黨籍市議員黃捷罷免案，更備受關注。身兼民進黨主席的蔡英文總統20日在中常會中，表態挺黃捷，認為不能坐視不管，更有綠委表態一定會盡全力幫助黃捷順利過關。對此，資深媒體人陳揮文昨(21日)直言，罷捷如果成功，那麼1450(意指網軍)會崩盤、信心動搖。

資深媒體人陳揮文21日在廣播節目《飛碟晚餐 陳揮文時間》中談到，罷捷直接升級為「藍綠對決」，最後就看罷免結果如何，「但若是罷捷成功，我相信綠營1450會崩盤、信心動搖」，因此罷免黃捷非常關鍵；他更感謝中壢人的8萬4582張票，倘若罷免王浩宇沒通過，那黃捷就是躺著選、肯定不會被罷免。

正因罷免王浩宇案通過，陳揮文直指，黃捷、民進黨都開始緊張，所以可以把這場罷免投票當成總統大選延長賽，加上近期發生種種民進黨自爆、弊案、蘇震清SOGO案、丁怡銘萊牛事件、丁允恭醜聞、萊豬等事件，他也想看在2020總統大選獲得817萬票的蔡英文，屆時還會剩多少張票。

黃捷罷免案在即，同樣出身鳳山的民進黨立委許智傑21日在臉書提到，留下黃捷，這不是藍綠對決，這是反對報復，更呼籲溫暖的鳳山人，2月6號一起站出來投不同意票。而民進黨高雄巿黨部主委的立委趙天麟21日也說，會在尊重黃捷本人的意願下，提供對方所需的協助，原因無他，一位無黨籍議員被國民黨從中央到地方的黃復興黨部全力的報復性動員，這樣子的罷免完全不具正當性

趙天麟批，這是不折不扣國民黨在鳳山進行的報復性罷免、政治介入，因此民進黨中央決定聲援，在尊重當事人下，全面支持黃捷。但對此，陳揮文反問「那罷免韓國瑜時，民進黨都沒介入?你敢講嗎？」

(中時新聞網)