春節防疫期間為讓遊客安心快樂出遊，台糖尖山埤江南渡假村不僅落實各項防疫措施，2月12日至15日（初一至初四）舉辦「牛轉錢坤財神到-魔幻泡泡嘉年華」春節主題活動，推出2層樓高的「聚財神」為所有來賓招財祈福，還有小朋友最愛的瘋狂的「夢幻泡泡派對」及「小丑魔術秀」等熱鬧活動。

今年春節，渡假村內童心園新增孩子們最喜愛的「沙坑溜滑梯」遊戲場，尚未開放即受到許多家長關注，是假日遛小孩的絕佳場所。在江南渡假村鳥居前廣場，設有超過5公尺的「聚財神」用充滿歡喜的笑容迎接每一位遊客，是今年春節最喜氣的拍照打卡景點。

春節活動「魔幻泡泡嘉年華」特別邀請「Kid’s泡泡派對」專業團隊帶來超夢幻的泡泡表演及親子體驗活動，該團隊所使用的泡泡水皆符合SGS檢測合格，不含重金屬及大腸桿菌，不止孩子開心、父母更放心。

夜晚的江南渡假村更加精彩，除夕至初四晚間舉辦「星光音樂會」邀請來賓同樂，房客還可獲得抽獎券每房1張，憑券至櫃檯處參加「轉盤歡樂送」活動，就有機會抽中999純金紅包袋等多項驚喜好禮，讓貴賓享受開心又難忘的春節假期。

(中時 )