部立桃園醫院爆發新冠肺炎疫情本土案例，讓澎湖、雲林、苗栗、金門、馬祖等縣市相繼發出「禁桃令」，但22日苗栗縣政府表示，縣府未下禁令要求公務員不得到桃園出差、洽公，只是建議公務員非必要，可利用其他方式連繫，絕非禁桃，只是建議。
苗栗縣政府22日回應，防疫優先，為民服務不能因噎廢食，公務聯繫有多重管道，可以電話、電子公文傳遞，員工若非必要勿至桃園洽公、出差，係基於減輕防疫量能負荷為出發點，縣府一定遵照中央指揮中心防疫措施規定，大家團結一心共同防疫。
(中時 )
部立桃園醫院爆發新冠肺炎疫情本土案例，讓澎湖、雲林、苗栗、金門、馬祖等縣市相繼發出「禁桃令」，但22日苗栗縣政府表示，縣府未下禁令要求公務員不得到桃園出差、洽公，只是建議公務員非必要，可利用其他方式連繫，絕非禁桃，只是建議。
苗栗縣政府22日回應，防疫優先，為民服務不能因噎廢食，公務聯繫有多重管道，可以電話、電子公文傳遞，員工若非必要勿至桃園洽公、出差，係基於減輕防疫量能負荷為出發點，縣府一定遵照中央指揮中心防疫措施規定，大家團結一心共同防疫。
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